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Епифаний уверяет, что новая церковь не будет в подчинении Константинополя

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Епифаний уверяет, что новая церковь не будет в подчинении Константинополя

Православная церковь Украины будет независимой от Константинополя. Об этом рассказал предстоятель объединенной церкви митрополит Киевский Епифаний в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Сейчас мы слышим о том, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополя, но это неправда», — заявил Епифаний.

Он пояснил, что после избрания нового предстоятеля, его имя (Епифания) уже в диптихе провозглашено на Фанаре.

«Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее 15-е место в диптихе, а это значит, что мы будем независимой, полноценной, автокефальной церковью», — отметил митрополит.

«Константинополь как мать церковь способствует и помогает нам, украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем после вручения Томоса, мы будем самоуправляемой церковью, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви», — сказал он.

«Поэтому сейчас не может быть и речи о том, что мы будем зависимы от Константинополя», — добавил Епифаний.

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Он также пообещал, что захватов храмов Московского патриархата со стороны новой ПЦУ не будет.

«Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те парафии, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность», — сказал он.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

Епифаний, ПЦУ
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