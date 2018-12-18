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Международный эксперт призывает поддержать законопроект о зеленых аукционах

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Международный эксперт призывает поддержать законопроект о зеленых аукционах

Система «зеленых» аукционов является единственно правильной системой для развития альтернативной энергетики. Об этом сообщил международный эксперт, Карел Хирман, советник по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины, комментируя законопроект № 8449, запускающий механизм «зеленых аукционов» в Украине с 2020 года. За проект закона депутаты могут проголосовать уже на этой неделе.

«Я знаком с законопроектом, по-моему, парламент учел негативный опыт других стран, так что я поддерживаю переход на зеленые аукционы. Уверен, что никто ничего лучшего пока не придумал, кроме как зеленые аукционы, а продолжать нынешнее регулирование тарифов опасно. Ведь это вопрос не только цены, но и регулирования энергосистемы. То есть, админ управление тарифами дает давление на цену электроэнергии, и плюс — это опасно для стабильности энергосистемы».

По его мнению, введение зеленых аукционов выгодно потребителю, так как позволит снизить текущий зеленых тариф. «Система аукционов — правильная практика, на которую перешла и Европа. Есть, конечно, проблемы в деталях, но в принципе это правильный подход, он должен создать на рынке реальную цену для зеленого тарифа, правильный тариф», — отметил Карел Хирман.

Напомним, по мнению Ярослава Петрова, сопредседателя комитета топлива и энергетики Европейской Бизнес Ассоциации, партнера юридической фирмы Asters, скорейшее принятие закона о «зеленых аукционах» позитивно повлияет на новые инвестпроекты в украинской «зеленой энергетике».

В Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) считают, что внедрение новой системы поддержки возобновляемой энергетики позволит формировать справедливую цену электроэнергии и будет способствовать становлению нового конкурентного рынка.

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Как ранее сообщалось, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта № 8449. Данным законопроектом предусмотрено внедрение «зеленых» аукционов с 1 января 2020 года (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже в 2019 году. Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии.

энергетика, альтернативная энергетика, Карел Хирман
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