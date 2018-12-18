Месси получил уже пятую «Золотую бутсу»

Ассоциация спортивных изданий Европы присудила Золотую бутсу — приз лучшему бомбардиру среди национальных чемпионатов европейских стран — аргентинскому нападающему испанской Барселоны Лионелю Месси.

Приз был вручен сегодня днем, сообщается в Twitter испанского издания Marca.

31-летний футболист получил пятую «Золотую бутсу» в карьере, что является рекордом. У главного соперника Месси в мировом футболе — португальца Криштиану Ронапду — четыре подобные награды.

В сезоне 2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании.