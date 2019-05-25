Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании нынешнего сезона получит приз лучшему снайперу Европы — «Золотую бутсу». Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому.

В завершившемся чемпионате Испании 31-летний аргентинец забил 36 мячей в 34 встречах. Его мог догнать Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», однако в последнем туре чемпионата Франции он отличился лишь раз, остановившись на отметке в 33 гола.

Теоретически опередить Месси может нападающий «Сампдории» Фабио Куальярелла. Но для этого ему в последнем туре чемпионата Италии нужно забить 11 мячей в ворота «Ювентуса».

«Золотая бутса» вручается лучшему снайперу Европы с 1968 года. Месси является рекордсменом в истории приза. Следом за ним идет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец выигрывал почетный трофей четыре раза.