Ученые обнаружили еще одну опасность «офисного» стресса

Грубости, саркастические и уничижительные комментарии в офисе не могут не сказываться на эмоциональном состоянии сотрудников. При этом, как выяснили ученые из Портлендского и Иллинойсского университетов, они влияют не только на состояние самого работника, но и на состояние его романтического партнера. При этом в первую очередь страдает качество сна обоих. Результаты работы опубликованы в издании Occupational Health Science.
Опираясь на ряд предыдущих работ, американские специалисты провели свое расследование, в котором изучалась взаимосвязь между неучтивостью на работе (пожалуй, самой распространенной причиной «офисного» стресса) и сном сотрудников. Они изучали информацию о 305 парах. Все испытуемые имели разные профессии.
Как выяснила ведущий автор работы Шарлотта Фриц (Charlotte Fritz), если один из супругов столкнулся с невежливым обращением на работе, то он позднее склонен размышлять о произошедшем вне стен офиса.
Исследование показало, что люди, столкнувшиеся с грубостью на работе, часто сообщали о симптомах бессонницы: проблемах с засыпанием или подъемами посреди ночи.
При этом психологов интересовало качество сна не только самих работников, но и их романтических партнеров. Оказалось, что неучтивость коллег сказывалась и на сне романтического партнера «пострадавшего». Правда, специалисты заметили подобное лишь в тех случаях, когда пара работала в одной и той же компании или имела одну и ту же профессию.
«Поскольку пары, связанные работой, имеют лучшее представление о том, что происходит на работе друг друга, они могут лучше поддержать своего партнера. Скорее всего, они хорошо знакомы с контекстом конфликта и могут подсказать наилучшее решение проблемы», — говорит Фриц.
Психолог рекомендует организациям делать все возможное для создания и поддержания культуры вежливости. При этом Фриц признает, что полностью избежать невежливого обращения коллег не получится. В связи с этим она предлагает ряд стратегий, которые могут помочь сотрудникам справиться с «офисным потрясением».
Во-первых, она предлагает переставать думать о работе в нерабочее время, чаще проводить время с семьей и друзьями, а также иметь хобби и практиковать медитацию.
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