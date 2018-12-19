Сенат США планирует принять резолюцию против «Северного потока – 2»

Американские сенаторы внесут в среду в Конгресс США резолюцию, в которой они призовут президента Дональда Трампа дать решительный отпор российской агрессии на Черном море и выступят за отмену строительства трубопровода «Северный поток — 2» путем введения против этого проекта санкций. Об этом сообщила газета The Hill, в распоряжение которой попал документ.

Около 40 сенаторов представят в среду резолюцию вместе с ее авторами — республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбиным. «США и наши союзники должны оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе решительными мерами», — утверждал Джонсон. По версии Дурбина, принятие резолюции вновь укажет на «призыв законодателей к сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации».

Законодатели в резолюции требуют от Трампа ввести санкции против России в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). По их мнению, эти ограничения являются «прямым результатом действий правительства Российской Федерации и будут продолжаться и ужесточаться до тех пор, пока не появятся надлежащие изменения в поведении России».

Сенаторы также считают, что Трамп должен сотрудничать с Конгрессом и союзниками США «для обеспечения надлежащей политики с целью удержать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии». Они «призывают к отмене строительства трубопровода в связи с его угрозой энергетической безопасности Европы и призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе». В документе законодатели просят Трампа провести «операцию по свободе судоходства в Черном море» с участием союзников и партнеров США, а также поддержать украинскую армию путем предоставления ей дополнительной военной помощи.

Отметим, что Палата представителей на прошлой неделе приняла похожую резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках CAATSA.