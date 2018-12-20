Укргазбанк занял у НБУ 3 миллиарда под 20% годовых

Государственный Укргазбанк (Киев) 14 декабря привлек у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на 3 млрд грн.

Как сообщается на сайте центробанка, средства привлечены на 77 дней под 20% годовых. В качестве залога банк предоставил пул активов.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины во время первичных аукционов 18 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне со сроком погашения от 77 до 105 дней. При этом эмитент повысил ставку бумагам до 20,5% с 19% годовых благодаря чему привлек рекордную сумму — 11,36 млрд грн.

По данным НБУ задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в ноябре возросла на 2,7% — до 64,233 млрд грн. В целом с начала 2018 года задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 6,4%.