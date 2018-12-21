Золотарев: Теперь я точно уверен, что «ЗаЖОП» - провластный проект

Политтехнолог Андрей Золотарев обвинил телеканал «Интер» в манипуляциях в пользу проекта «За життя», но дальнейшие действия «организаторов черной пиар-кампании» убедили эксперта в том, что так называемая Оппозиционная платформа «За життя» вовсе не является оппозицией и проводит провластную политику.

На днях телеканал «Интер» обратился к эксперту с просьбой прокомментировать ситуацию в оппозиционных силах. Комментарий Золотарева, по его словам, сводился к тому, что «внутривидовая борьба дискредитирует оппозицию», а «оппозиционер, апеллирующий к власти — это нонсенс».

«В результате мой комментарий легким движением руки превратился в спич, обличающий Мураева, который, скажем прямо, не писал доносов, а сделал заявление в эфире, — написал в своей публикации политтехнолог. — Разумеется, остался за кадром момент, где говорилось о том, что обращение Бойко в полицию, чтобы заблокировать съезд ОппоБлока, его не украшает». Но главное — что спустя некоторое время на сайте «Укрновостей» появилась новость со ссылкой на смонтированное «Интером» интервью, в которой Золотарев якобы заявил, что «Мураев помножил себя на ноль».

После появления на ФБ-странице Золотарева рассказа о том, что на самом деле было сказано им во время интервью телеканалу «Интер» и каким образом запись была смонтирована, эта публикация тут же была заблокирована как «нарушающая нормы сообщества».

«Приписали вы мне то, что я не говорил о Мураеве, — ну, ради бога, как-нибудь мы с Мураевым разбермся, — прокомментировал эксперт ситуацию для UkrLiveTV, — но зато теперь я абсолютно убежден, что ЗаЖОП — это абсолютно провластный проект, „оппозиция ее величества“. Сомнительные средства всегда указывают на сомнительные цели». По словам политтехнолога, «Интер» как исполнители сослужили своим заказчикам плохую службу и теперь он последовательно будет говорить о том, что лжецы и манипуляторы окопались именно в этой политической силе, которая только прикидывается оппозиционной.