Филарет уверяет, что Михаила не шантажировали, а «уговаривали»

Патриарх Филарет опроверг заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. Как сообщил Филарет в эфире «Радио Свобода», митрополита Михаила не шантажировали, а «уговаривали» снять свою кандидатуру.
«Никто его не шантажировал. Его уговаривали. ... чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора», — сказал Филарет.
Напомним, митрополит Луцкий и Волынский Михаил был кандидатом на предстоятеля единой ПЦУ от УПЦ КП и вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, после чего снял свою кандидатуру.
Позже Михаил заявил, что снял кандидатуру на выборах предстоятеля ПЦУ, потому что его шантажировали.
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