В декабре 17 депутатов не голосовали в Раде ни одного раза

В декабре 252 народных депутата пропустили 50% голосований Верховной Рады, 61 из них — более 90% голосований. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».
«17 политиков не проголосовали ни разу за месяц. Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омеляновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрия Яроша», — говорится в сообщении.
Также ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.
По данным сайта ВР, на которые ссылается КИУ, официально эти депутаты пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.
«Часть известных депутатов проголосовали лишь несколько раз за месяц. Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 0,3% голосований), Михаил Поплавский (1%), Андрей Белецкий (2%), Вадим Рабинович (2%), Константин Жеваго (2%), Виталий Куприй (2%), Наталья Королевская (4%), Сергей Левочкин (7%), Михаил Добкин (10%) », - добавляют в КИУ.
В то же время самые высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).
Всего в декабре состоялось 12 пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 335 голосований. В частности, были приняты законы о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения (№ 9355-5), а также «переименовании» УПЦ (№ 5309).
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