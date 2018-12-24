Минфин США обзванивает ведущих банкиров из-за обвала фондовых бирж

Министр финансов США Стивен Мнучин связался с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны на фоне обвала фондового рынка и частичной приостановки работы правительства. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Bloomberg.

«Руководители подтвердили наличие достаточной ликвидности для кредитования потребителей и бизнеса, а также для всех других рыночных операций», — говорится в сообщении Минфина, прикрепленном к твиту Мнучина.

Министр также подтвердил, что «рынки продолжают функционировать в нормальном режиме», следует из сообщения.

24 декабря Мнучин проведет совещание с рабочей группой при президенте по финансовым рынкам, которую он возглавляет.

Мнучин провел телефонные разговоры с шестью банкирами, поскольку посчитал, что беседы с крупными участниками рынка, а также совещание рабочей группы будут уместны в условиях сильной волатильности, сообщил представитель Минфина.

Напомним, что прошедшая неделя стала худшей для американских бирж за последние несколько лет. S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрыли ее существенным снижением.

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