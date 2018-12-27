Российские спортсмены не вернули 24 медали после выявления фактов употребления допинга

Международный олимпийский комитет (МОК), устроивший перепроверку допинг-проб российских спортсменов с Игр-2008 и 2012, продолжает ждать от легкоатлетов возврата 24 медалей. Еще пять наград были возвращены в Олимпийский комитет России (ОКР) для последующей передачи в МОК, сообщают российские СМИ.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов, организованные МОК накануне Игр-2016, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с официальным письмом в ОКР с требованием до 24 декабря уведомить все национальные федерации о необходимости возвращения олимпийских наград 2008, 2012 и 2014 годов теми спортсменами, которые успешно выступили на Играх, но затем после перепроверки допинг-проб были наказаны за нарушения антидопинговых правил. Также должны вернуть награды те спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или экипаже с наказанными за допинг атлетами (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка).

За прошедшие 2,5 года вернули награды пять российских легкоатлетов.