ЕЦБ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2019 году

Глобальная экономическая активность, как ожидается, замедлится в 2019 г. и останется стабильной после этого, заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем экономическом бюллетене.
Ослабление политической поддержки в странах с развитой экономикой и влияние торгового конфликта между США и Китаем оказывают давление на глобальную активность, отметил ЕЦБ.
«Рост мировой торговли несколько замедлился, и возросла неопределенность в отношении будущих торговых отношений», — говорится в бюллетене.
«Финансовые условия в странах с развитой экономикой остаются стимулирующими, в то время как для некоторых развивающихся рынков они ужесточились», — заявил регулятор.
ЕЦБ прогнозирует, что глобальное инфляционное давление будет медленно расти по мере сокращения резервных мощностей.
Напомним, что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых. Центробанк вновь заявил, что намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 г.
Регулятор также подтвердил, что чистые покупки активов будут прекращены к концу декабря, несмотря на замедление экономического роста в регионе. При этом совет управляющих ЕЦБ намерен продолжать реинвестировать основные платежи от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках программы скупки активов.
ЕЦБ также повысил прогноз инфляции на 2018 г. с 1,7% до 1,8%. Прогноз на 2019 г. был снижен с 1,7% до 1,6%.
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