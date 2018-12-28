Лукашенко второй раз за неделю едет к Путину

В ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Тут позиции абсолютно понятны и последовательны, многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с него может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать рабочей группе», — сказал он.

В Минске анонсировали встречу ранее в пятницу, 28 декабря. Она станет второй за эту неделю: Лукашенко и Путин провели четырехчасовые переговоры в Москве во вторник. По итогам беседы было решено создать рабочую группу по урегулированию экономических споров.

Разногласия между двумя союзницами возникла из-за нефти и газа. Россия планирует к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты и поднять ставку налога на добычу полезных ископаемых. Беларусь, получающая российскую нефть без пошлин, опасается, что из-за налогового маневра ее цена для страны вырастет, и Минск потеряет более $10 за шесть лет. Беларусь настаивает на компенсации. В Москве настаивают, что налоговый маневр — внутреннее дело России.

Лукашенко также жаловался на цену газа. Путин отмечал, что Беларусь получает газ по ценам ниже рыночных.

Параллельно с этим Москва сокращает объем кредитования соседней страны. Деньги нужны Минску для погашения уже имеющихся долгов.

Ранее Песков говорил, что по итогам прошлой встречи Россия «не во всем согласна» с позицией Беларуси.