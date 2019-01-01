Индия и Пакистан традиционно обменялись списками ядерных объектов

Индия и Пакистан обменялись в начале 2019 года списками ядерных объектов и средств в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты. Об этом сообщает во вторник МИД Индии на своем сайте.

Как указывается в сообщении, обмен произошел по дипломатическим каналам.

Договор предусматривает, что две соседние ядерные державы Южной Азии в начале каждого года уведомляют друг друга о ядерных объектах на своей территории, чтобы предотвратить несанкционированные атаки на них. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в регионе. Первый обмен такими документами состоялся 1 января 1992 года.