На руинах дома в Магнитогорске нашли живого младенца

В российском Магнитогорске в руинах дома, где произошло обрушение, найден живой одиннадцатимесячный ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.
Незадолго до того, как ребенок был найден, спасатели услышали звуки, доносящиеся из-под обломков. «Услышали звуки [из-под завалов]. <...> Пока не понятно, [издает ли их] человек или животное», — рассказывал собеседник агенства ТАСС. Работники МЧС начали разбирать завалы на месте, где был слышен шум.
В оперативном штабе подтвердили, что на этом месте под завалами был найден младенец. «Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу», — цитирует агенство слова представителя спасателей. В скорой помощи состояние ребенка назвали тяжелым.
В официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора сообщается, что ребенка направят в реанимацию. «11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в пресс-службе.
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