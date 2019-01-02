В Мексике новоизбранного мэра убили через 1,5 часа после вступления в должность

Руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики Алехандро Апарисио стал жертвой покушения спустя 1,5 часа после вступления в должность. Об этом сообщил губернатор Оахаки.
«Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахиако. Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он проинформировал меня, что предполагаемый убийца был задержан», - заявил в Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат.
Сообщается, что избранный мэром Сантьяго принял присягу, после чего отправился на встречу в здание городского правительства. По дороге туда он был убит. При покушении четыре человека были ранены.
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Как отмечается, при нападении на Апарисио ранены еще два человека.
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