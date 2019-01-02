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Число погибших в Магнитогорске достигло 14 человек

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Число погибших в Магнитогорске достигло 14 человек

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 14, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«14 погибших, подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детей среди обнаруженных сейчас жертв обрушения нет.

В ведомстве уточнили, что неизвестной по-прежнему остается судьба около трех десятков человек.

Накануне в развалинах подъезда удалось обнаружить 11-месячного младенца, который остался жив. Ребенка в стабильно тяжелом состоянии отвезли на самолете в Москву, где положили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Утром 1 января спасатели на время приостановили разбор обломков из-за опасности повторного обрушения. Однако вскоре специалистам удалось демонтировать опасно нависавшие плиты над местом, где проводились работы. После этого операция продолжилась.

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Напомним, что 31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По информации правоохранителей, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

Следов взрывчатки на развалинах здания не обнаружено.

ЧП, Магнитогорск
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