В Варшаве считают Туска представителем Германии, а не Польши

Официальная Варшава считает председателя Европейского совета Дональда Туска представителем Германии, а не Польши, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Polska Times.

Бывший премьер-министр Польши Туск был избран на свой пост несмотря на то, что Польша предлагала другую кандидатуру — Яцека Сариуша-Вольского. Туск является бывшим руководителем партии «Гражданская платформа», которая сейчас находится в оппозиции. Туск постоянно подвергается критике со стороны польских чиновников за нанесение вреда интересам Польши как в бытность главой правительства, так и главой Евросовета.

«Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, однако не считаем его представителем Польши», — сказал Чапутович. «Во время выборов (главы Евросовета — ред.) мы выдвигали кандидатуру Яцека Сариуша-Вольского», — добавил он.

Польский министр также заявил, что «за несколько часов перед саммитом выбор Туска в выступлении в Бундестаге анонсировала Ангела Меркель».

«Из этого следовало, что он был представителем Германии, хоть может и неформальным», — сказал он.

«Выбор был легальный. Однако очень сомнительный с этической точки зрения», — заключил Чапутович.