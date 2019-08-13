С начала года почти 4 тысячи украинцев уехали жить в США

С начала 2019 года на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки переехали 3,6 тыс. украинцев. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

«За семь месяцев 2019 года документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства в США получили 2009 взрослых (за исключением пенсионеров), 1372 детей и 232 пенсионера», — сообщили в ГМС.

Напомним, что согласно новым правилам получения грин-карт в США, Служба гражданства и иммиграции будет отказывать иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.