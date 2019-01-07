Tesla начинает строительства завода в Шанхае

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей Tesla.
«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» — написал Маск на своей странице в Twitter.
Предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу и первым для Tesla за пределами Штатов, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тыс. автомобилей в год. Это будут Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет cоставить 500 тыс. автомобилей.
Строительство завода стало возможным, после того, как в октябре Тесла получила площадку под будущий завод, наняла персонал, начала закупку строительных материалов и создала финансовую лизинговую компанию в городе.
О договоренностях по строительству завода Tesla в Шанхае стало известно летом этого года.
Китай является крупнейшим рынком для электромобилей, и большинство аналитиков прогнозируют, что продажи электромобилей в стране будут расти быстрыми темпами, поскольку власти рассчитывают к 2030 году довести показатель электромобилей в стране до 100%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016