Tesla начинает строительства завода в Шанхае

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей Tesla.

«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» — написал Маск на своей странице в Twitter.

Предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу и первым для Tesla за пределами Штатов, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тыс. автомобилей в год. Это будут Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет cоставить 500 тыс. автомобилей.

Строительство завода стало возможным, после того, как в октябре Тесла получила площадку под будущий завод, наняла персонал, начала закупку строительных материалов и создала финансовую лизинговую компанию в городе.

О договоренностях по строительству завода Tesla в Шанхае стало известно летом этого года.

Китай является крупнейшим рынком для электромобилей, и большинство аналитиков прогнозируют, что продажи электромобилей в стране будут расти быстрыми темпами, поскольку власти рассчитывают к 2030 году довести показатель электромобилей в стране до 100%.