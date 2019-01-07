Возле Софии Киевской выстроилась очередь из желающих посмотреть на Томос

Возле Софии Киевской, где проходит Рождественское богослужение ПЦУ, выстроилась очередь из желающих увидеть Томос об автокефалии новой церкви. Колонна растянулась от входа до новогодней елки, сообщает Укринформа.

Сегодня каждый желающий сможет увидеть Томос об автокефалии Православной Церкви Украины.

Как сообщалось ранее, после праздничной литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет увидеть его в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Площадь усиленно патрулируют полицейские, Национальная гвардия, работники Службы безопасности Украины, работает служба спасения.