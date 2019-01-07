На некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей ограничено движение из-за снегопадов

В связи со сложными погодными условиями с 6.00 понедельника было ограничено движение транспортных средств на автодорогах в Запорожской и Донецкой областей, сообщает Патрульная полиция Украины.

«По состоянию на 13.00 ограничено движение большегрузного и маршрутного транспорта на территории: Запорожской области: автодорога М-14 „Одесса-Новоазовск“ (с 475-го по 557-й километр); автодорога М-30 „Васильевка-Бердянск“ — от г.Токмак до с.Азовское и от с.Азовское — до с.Дмитровка (45км −143 км)», — говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук.

Кроме того, движение для всего транспорта ограничено на территории Запорожской области — автодорога М-14 «Одесса-Новоазовск» от пгт.Приазовское до с.Азовское.

Также ограничено движение для всего транспорта на территории Донецкой области: автодорога Т-0803 «Запорожье-Мариуполь» между пгт. Никольское Волновахского района и с.Новокрасновка.

«Призываем водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. А также ограничить поездки по указанным отрезкам автодорог и выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.