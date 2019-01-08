Mastercard изменит логотип

Платежная система Mastercard заявила о смене логотипа. Из него «в ряде контекстов» будет удалено название компании, говорится в пресс-релизе на ее сайте. В эмблеме платежной системы, согласно сообщению представителей Mastercard, останутся только пересекающиеся красный и желтый круги. Эти символы, как указывается в сообщении, теперь будут действовать самостоятельно для представления платежной системы как в физическом, так и в цифровом мире, а также на основных спонсорских объектах.
Mastercard drops its name. #priceless https://t.co/g3GwxyaXQ3 pic.twitter.com/dVJptuHAeO— Mastercard News (@MastercardNews) 7 января 2019 г.
Подобные изменения в компании связали с развитием «потребительского и коммерческого ландшафта» Mastercard. В таких условиях символ из двух кружков представляет компанию намного лучше, чем ее название, уверены представители платежной системы. «Современный дизайн» позволит такому логотипу «беспрепятственно работать в цифровом пространстве», добавили в пресс-службе.
Как отметили в компании, более 80% людей и так неосознанно узнают символ Mastercard без слова «Mastercard» на эмблеме.
Mastercard была представлена на рынке символом, состоящим из двух пересекающихся кругов, с момента своего основания в 1966 году.
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