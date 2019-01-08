Антикоррупционную комиссию ООН выставили из Гватемалы

Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.

«GICIG превысила свои полномочия», — заявила Ховель. Сотрудников комиссии обязали покинуть страну в течение 24 часов. На данный момент в ООН не отреагировали на это решение, отмечает агентство.

Ранее в организации заявляли, что ждут от властей Гватемалы предоставления GICIG всего, что необходимо для выполнения функций данной структуры. Как отмечает AP, GICIG работала в Гватемале 11 лет, за это время ее сотрудники подготовили обвинения более чем против 600 человек, включая избранных чиновников и бизнесменов.

В частности, комиссия попыталась предъявить обвинения президенту Гватемалы Джимми Моралесу в незаконном финансировании его предвыборной кампании. Сам он все обвинения отрицал. В 2017 году по обвинениям в коррупции и отмывании денег были арестованы брат и советник президента Сэмми Моралес и сын главы государства Хосе Моралес.