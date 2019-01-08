Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов аннексированного Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

По данным портала, беспилотник с утра вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения на Донбассе. Вечером того же дня аппарат приступил к разведывательному полету в Черном море и приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров, после чего в 22.00 направился на аэродром базирования.

В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 21.50 по киевскому времени.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе аннексированного Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей РФ.