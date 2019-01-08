Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов аннексированного Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
По данным портала, беспилотник с утра вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения на Донбассе. Вечером того же дня аппарат приступил к разведывательному полету в Черном море и приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров, после чего в 22.00 направился на аэродром базирования.
В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 21.50 по киевскому времени.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе аннексированного Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей РФ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016