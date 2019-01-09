Томос для ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата

9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает ТСН и публикует фотографии с церемонии подписания.

Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.

Напомним, что 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю ПЦУ.