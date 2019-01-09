72,5% украинских домов уже оснащены счетчиками тепла

Более 90% жилых домов в Черкасской, Николаевской и Винницкой областях оснащены тепловыми счетчиками. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли.
В среднем по Украине оснащенность жилых домов тепловыми счетчиками составляет 72,5%.
Самый плохой результат у Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Закарпатской областях. Отметим, что на Закарпатье в большинстве домов отсутствует централизованное отопление.
В Киеве счетчиками оснащены 87,5% жилых домов.
Лидер по количеству оснащенных нежилых зданий узлами коммерческого учета теплоэнергии — Николаевская область. Средний показатель оснащенности узлами коммерческого учета — 78,4%.
Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Киевская области.
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