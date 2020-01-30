Гончарук призвал регионы продолжать снижать тарифы на тепло

Власти на местах должны еще поработать для того, чтобы в январе-феврале у людей также были меньше суммы в платежках за тепло.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Тelegram, об этом он заявил на селекторном совещании с руководством областей.

«Сейчас 143 предприятия сделали перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат — за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местные власти еще должны приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло», — подчеркнул Гончарук.

По его словам, правительство провело серьезную работу для снижения суммы в платежках. Сейчас, добавил премьер, цена газа ниже, чем за аналогичный период прошлого года. «В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования», — сообщил он.

Гончарук поблагодарил власти в областях, где был сделан перерасчет тарифов, и призвал присоединиться к процессу тех, кто этого еще не сделал.