Гончарук призвал регионы продолжать снижать тарифы на тепло

Власти на местах должны еще поработать для того, чтобы в январе-феврале у людей также были меньше суммы в платежках за тепло.
Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Тelegram, об этом он заявил на селекторном совещании с руководством областей.
«Сейчас 143 предприятия сделали перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат — за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местные власти еще должны приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло», — подчеркнул Гончарук.
По его словам, правительство провело серьезную работу для снижения суммы в платежках. Сейчас, добавил премьер, цена газа ниже, чем за аналогичный период прошлого года. «В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования», — сообщил он.
Гончарук поблагодарил власти в областях, где был сделан перерасчет тарифов, и призвал присоединиться к процессу тех, кто этого еще не сделал.
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