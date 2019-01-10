СNN сообщила о причастности Левочкина и Ахметова к делу Манафорта

Украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, вероятно, получали от экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта данные соцопросов, связанных с президентскими выборами в США 2016 года. Об этом СNN сообщили в среду источники, ознакомленные с делом.
«Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, два украинских олигарха, которые годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, могли быть получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года», — говорится в статье.
Совместный с Килимником, которого связывают с российской разведкой, доступ к данным американских опросов обнаружили на этой неделе из-за ошибки форматирования при попытке засекретить эти нюансы дела.
В команде спецпрокурора США Роберта Мюллера уже вводили Левочкина и Ахметова в круг причастных к делу Манафорта как ключевых щедрых поклонников лоббиста.
Министерство юстиции США просило Мюллера изучить связи «пророссийских украинцев» с Манафортом в контексте возможной координации действий Кремля с кампанией Трампа.
За несколько лет Манафорт заработал миллионы в Украине, в частности это были переводы от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета.
К 2015 году выплаты, вероятно, завершились, однако в одном из писем к своему бухгалтера в августе 2016 Манафорт написал, что в ноябре 2016 он ожидал выплату 2,4 млн долларов за работу, которую он выполнял в Украине.
Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони в среду подтвердил, что Манафорт ожидает получить $2,4 млн дохода от украинцев, включая Левочкина и Ахметова, — но это возмещение старых долгов, которые предшествовали кампании Трампа.
Впрочем, данные из суда и информация об украинских олигархах подтверждают, что Манафорт был заинтересован в получении налички из иностранной страны, пока он руководил кампанией Трампа, отмечает издание.
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