Евросоюз призвал Россию освободить украинца Павла Гриба, который в РФ обвиняется в подготовке теракта в Сочи. Об этом говорится в распространенном в четверг документе официального представителя европейской внешнеполитической службы Майи Косьянич.

«Павел Гриб содержится в заключении в России без каких-либо конкретных обвинений, — заявила она. — Евросоюз ожидает его немедленного освобождения и предоставления ему доступа к специальному медицинскому обслуживанию, в котором он нуждается. Украинские врачи должны получить возможность осмотреть его, требование о чем также содержится в последнем постановлении Европейского суда по правам человека».

Гриб обвиняется в России в том, что с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, через интернет якобы призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня.