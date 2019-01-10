Евросоюз призвал Россию освободить украинца Павла Гриба, который в РФ обвиняется в подготовке теракта в Сочи. Об этом говорится в распространенном в четверг документе официального представителя европейской внешнеполитической службы Майи Косьянич.
«Павел Гриб содержится в заключении в России без каких-либо конкретных обвинений, — заявила она. — Евросоюз ожидает его немедленного освобождения и предоставления ему доступа к специальному медицинскому обслуживанию, в котором он нуждается. Украинские врачи должны получить возможность осмотреть его, требование о чем также содержится в последнем постановлении Европейского суда по правам человека».
Гриб обвиняется в России в том, что с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, через интернет якобы призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня.
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