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Японская прокуратура выдвинула новые обвинения против Карлоса Гона и Nissan

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Японская прокуратура выдвинула новые обвинения против Карлоса Гона и Nissan

Токийская прокуратура в пятницу выдвинула новые обвинения против бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грег Келли. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

Отмечается, что прокуратура подозревает Гона в том, что 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму 1,85 млрд иен ($16,7 млн), которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. Прокуратура также выдвинула официальные обвинения против самой автомобильной компании Nissan по подозрению в фальсификации денежных вознаграждений, которые компания выплачивала Гону в последние три года.

Таким образом можно ожидать, что в течение сегодняшнего дня срок ареста Карлосу Гону, истекающий в эту пятницу, будет в очередной раз продлен.

Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября прошлого года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн).

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10 декабря они, уже находясь в заключении, были повторно арестованы, по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период 2015-2017 годов. Между тем Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около $636 тыс.) и будет ожидать в Японии суда.

Nissan, Карлос Гон
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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