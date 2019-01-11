Японская прокуратура выдвинула новые обвинения против Карлоса Гона и Nissan

Токийская прокуратура в пятницу выдвинула новые обвинения против бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грег Келли. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.
Отмечается, что прокуратура подозревает Гона в том, что 2008 году он попытался избавиться от убытков на сумму 1,85 млрд иен ($16,7 млн), которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. Прокуратура также выдвинула официальные обвинения против самой автомобильной компании Nissan по подозрению в фальсификации денежных вознаграждений, которые компания выплачивала Гону в последние три года.
Таким образом можно ожидать, что в течение сегодняшнего дня срок ареста Карлосу Гону, истекающий в эту пятницу, будет в очередной раз продлен.
Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября прошлого года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн).
10 декабря они, уже находясь в заключении, были повторно арестованы, по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период 2015-2017 годов. Между тем Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около $636 тыс.) и будет ожидать в Японии суда.
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