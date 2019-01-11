На шахте в Днепропетровской области произошла вспышка метана, есть пострадавшие

На шахте им. Героев космоса (г. Павлоград, Днепропетровская обл) в четверг в 21.15 произошла вспышка метана, в результате 5 горняков с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы.
Как сообщила журналистам менеджер по коммуникациям ДТЭК ШУ им. Героев космоса Анна Лукашенко вспышка метана произошла на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров.
«На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО. Все шахтеры эвакуированы с места аварии. По предварительным данным пятеро горняков, получивших ожоги II-III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — отметила Лукашенко.
По данным ГСЧС Украины, на поверхность подняты 182 шахтера. Работа шахты приостановлена. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Причины происшествия устанавливаются.
Пострадавшим обещают оказать всю необходимая помощь.
Шахта им. Героев космоса входит в состав холдинга ДТЭК.
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