Мировой океан нагревается быстрее, чем считалось ранее

Нагревание мирового океана может вызвать сокрушительные погодные события, такие как ураганы и штормы. Как оказалось, оно происходит на 40% быстрее, чем ученые считали ранее. Если сейчас не начать что-то делать для замедления нагревания, уровень моря может вырасти на 12 дюймов в придачу к тому подъему, который вызывает таяние льдов на полюсах Земли, пишет Newsweek.
По словам исследователя группы по энергетике и ресурсам Университета Калифорнии Зеке Хаусфатера, в 2018 году был установлен новый температурный рекорд в мировом океане.
По мнению ученого, нагревание воды на планете происходит из-за увеличения парниковых газов в атмосфере, которые не выпускают тепло. Это в свою очередь, приводит к уничтожению природной среды включительно с гибелью коралловых рифов, падением уровня кислорода в океане, а также таянием льдов в Арктике и Антарктиде.
«Рост теплоемкости океана демонстрирует, что наша планета точно нагревается. Перспектива того, что этот показатель будет расти, так же как и уровень моря и температура поверхности моря, должна вызывать беспокойство. Поскольку известно, что существует прямая зависимость между ними и возникновением шторма, урагана и гидрологического цикла включительно с чрезвычайными осадками», — пояснил Хаусфатер.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016