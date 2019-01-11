Мировой океан нагревается быстрее, чем считалось ранее

Нагревание мирового океана может вызвать сокрушительные погодные события, такие как ураганы и штормы. Как оказалось, оно происходит на 40% быстрее, чем ученые считали ранее. Если сейчас не начать что-то делать для замедления нагревания, уровень моря может вырасти на 12 дюймов в придачу к тому подъему, который вызывает таяние льдов на полюсах Земли, пишет Newsweek.

По словам исследователя группы по энергетике и ресурсам Университета Калифорнии Зеке Хаусфатера, в 2018 году был установлен новый температурный рекорд в мировом океане.

По мнению ученого, нагревание воды на планете происходит из-за увеличения парниковых газов в атмосфере, которые не выпускают тепло. Это в свою очередь, приводит к уничтожению природной среды включительно с гибелью коралловых рифов, падением уровня кислорода в океане, а также таянием льдов в Арктике и Антарктиде.

«Рост теплоемкости океана демонстрирует, что наша планета точно нагревается. Перспектива того, что этот показатель будет расти, так же как и уровень моря и температура поверхности моря, должна вызывать беспокойство. Поскольку известно, что существует прямая зависимость между ними и возникновением шторма, урагана и гидрологического цикла включительно с чрезвычайными осадками», — пояснил Хаусфатер.