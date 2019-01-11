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Экзарх Константинополя рассказал, как уговаривал УПЦ перейти в новую церковь

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Экзарх Константинополя рассказал, как уговаривал УПЦ перейти в новую церковь

Архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США заявил, что самым сложным в его 4-месячной работе экзарха Вселенского патриарха в Украине было установление контакта с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом он сказал в интервью «BBC News Украина».

По его словам, представители УПЦ якобы имели указания, которые пришли из Москвы, согласно которым им было запрещено выходить на контакт с экзархами.

«Однако когда, несмотря на запрет общаться, они же шли с нами на встречу, мы должны были найти, как и где встретиться, чтобы не создать условий, если бы их могли наказать за общение с нами», — рассказал архиепископ.

Также он добавил, что наибольшие опасения были относительно создания предпосылок для обвинений представителей Константинополя во вмешательстве во внутренние дела их церкви. По его словам, всего удалось встретиться с 18 иерархами Московского патриархата.

«Большинство из них были и, мне кажется, по сей день готовы сделать шаг, чтобы влиться в новую поместную украинскую православную церковь», — сказал Даниил.

Архиепископ добавил, что они очень боялись наказания со стороны руководителей своей церкви.

«И несмотря на то, что мы им гарантировали, что Константинополь защитит их, не оставит с церковными санкциями и так далее, они все равно хотели увидеть, когда этот процесс дойдет до конца. Томос будет, говорили они, — и тогда мы начнем делать какие-то радикальные шаги с нашим духовенством», — рассказал представитель Вселенского патриархата.

Он отметил, что сейчас идут переговоры.

«Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас разговаривают с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти к ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий», — добавил священнослужитель.

«С другой стороны, есть большой противовес: идет своеобразное финансирование от определенных олигархов, депутатов Верховной Рады на сегодняшний день, которые пытаются заблокировать этот процесс, помешать духовенству и архиереям сделать свой свободный выбор», — подчеркнул он.

При этом Даниил подчеркнул, что его мандат в Украине закончился и все происходящее сейчас — «внутриукраинская история».

По словам архиепископа, он ожидает, что впоследствии к ПЦУ присоединится много архиереев УПЦ МП и все зависит от того, насколько духовенство внутри новой структуры сумеет найти общий язык, чтобы в ней не начались внутренние конфликты — о епархии, местах служения и т.д.

«Владыка Епифаний не имеет никаких предпосылок для того, чтобы создавать какие-то проблемы для кого-то — наоборот, он хочет, чтобы все шло очень спокойно. Думаю, в этом и заключается преимущество его молодости. Кроме того, он имеет спокойный характер, он — не жестокий лидер, который будет кулаком по столу бить», — уверен экзарх.

По его мнению, ПЦУ имеет все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс «глубокого объединения» бывших УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

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«Когда этот глобальный процесс состоится, тогда, я уверен, что Украинская церковь сможет обратиться к Константинополю, и Вселенский патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос. Константинополь, конечно, готов об этом говорить», — заявил он.

Архиепископ добавил, что после этого будет изменение томоса и провозглашения патриархии в Украине.

«Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно», — подчеркнул Даниил.

УПЦ, ПЦУ
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Пятница, 11 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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