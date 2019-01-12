Huawei уволила сотрудника, арестованного ранее в Польше за шпионаж

Китайская компания Huawei прервала контракт с сотрудником, которого власти Польши задержали в пятницу по подозрению в шпионаже, говорится в распространенном в субботу заявлении компании.

Ранее государственное Польское телевидение сообщило, что один из директоров польского отдела концерна Huawei, а также бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

«Сотрудник представительства Huawei в Польше Ван Вэйцзин был задержан по личным причинам за нарушение польского законодательства. Данный инцидент оказал негативное влияние на международную репутацию Huawei», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «на основе внутренних правил компании, касающихся трудовых договоров, компания Huawei приняла решение немедленно завершить трудовой контракт с Ван Вэйцзином».

Компания подчеркивает, что Huawei всегда соблюдает нормы и законы страны, в которой ведет деятельность, а также требует от всех своих сотрудников следовать соответствующим законам и правилам.