Трампу пришлось за свой счет купить 300 гамбургеров на прием в Белый дом

Президент США Дональд Трамп на фоне приостановки работы правительства заказал в Белый дом фастфуд за свой счет для торжественного приема футболистов команды Clemson Tigers. Об этом сообщает BBC.

«У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все наши любимые продукты», — отметил Трамп во время приема в честь победителей национального чемпионата колледжей по американскому футболу.

На вопрос репортера о любимом фастфуде Трампа он ответил, что «если фастфуд американский, то нравится все».

Издание отмечает, что из-за приостановки работы правительства часть сотрудников Белого дома находится в неоплачиваемом отпуске. Из-за этого президент решил лично оплатить еду для мероприятия.

О том, во сколько Трампу обошелся весь фастфуд, не сообщается. Он подчеркнул, что не хотел откладывать мероприятие из-за продолжающегося шатдауна.

Ранее, 12 января, в США был побит рекорд по длительности приостановки работы правительства — к тому моменту ряд ведомств не работал уже 22 дня. Шатдаун связан с разногласиями в конгрессе по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп потребовал, чтобы правительство выделило $5,7 млрд на возведение сооружения, в то время как демократы в обеих палатах конгресса отказались выделить средства.