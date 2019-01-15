Трампу пришлось за свой счет купить 300 гамбургеров на прием в Белый дом

Президент США Дональд Трамп на фоне приостановки работы правительства заказал в Белый дом фастфуд за свой счет для торжественного приема футболистов команды Clemson Tigers. Об этом сообщает BBC.
«У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все наши любимые продукты», — отметил Трамп во время приема в честь победителей национального чемпионата колледжей по американскому футболу.
На вопрос репортера о любимом фастфуде Трампа он ответил, что «если фастфуд американский, то нравится все».
Издание отмечает, что из-за приостановки работы правительства часть сотрудников Белого дома находится в неоплачиваемом отпуске. Из-за этого президент решил лично оплатить еду для мероприятия.
О том, во сколько Трампу обошелся весь фастфуд, не сообщается. Он подчеркнул, что не хотел откладывать мероприятие из-за продолжающегося шатдауна.
Ранее, 12 января, в США был побит рекорд по длительности приостановки работы правительства — к тому моменту ряд ведомств не работал уже 22 дня. Шатдаун связан с разногласиями в конгрессе по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп потребовал, чтобы правительство выделило $5,7 млрд на возведение сооружения, в то время как демократы в обеих палатах конгресса отказались выделить средства.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016