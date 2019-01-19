СМИ узнали о секрете сегодняшнего послания Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп, который намерен в субботу, 19 января, выступить с экстренным обращением к нации, планирует сделать демократам еще одно предложение, чтобы положить конец шатдауну правительства и вынудить их сесть за стол переговоров. Об этом, со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, сообщает телеканал CNN.
Источник телеканал рассказал, что Трамп хочет «положить на стол» какие-то свои новые инициативы, которые заставят его политических противников начать конструктивные переговоры. При этом собеседник CNN уточнил, что президент не намерен отступать от своего главного требования — обеспечить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Телеканал, который последовательно выступает против Трампа, уточняет, что чиновники администрации пессимистично настроены по отношению к новым инициативам своего президента, поскольку демократы уже неоднократно отказывались от поиска какого-либо компромисса по строительству стены. Лидер демократов в нижней палате Конгресса Ненси Пэлоси заявляла, что она не согласиться с финансированием стены даже на один доллар. При этом общая позиция левых сводится к тому, что Трамп должен подписать бюджет, прекратить шатдаун правительства, а уже потом начинать переговоры по стене на границе.
Чиновник уточнил, что в администрации продолжаются дискуссии о возможности введения чрезвычайного положения в стране. О своем решении Трамп, как ожидает, объявит в субботу.
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