Tesla пообещала Model 3 тому, кто взломает систему безопасности электромобиля

Компания Tesla пообещала подарить свой электромобиль Model 3 любому, кто найдет уязвимости в программном обеспечении и взломает систему безопасности машины, пишет Bloomberg.
Речь идет о хакерском соревновании Pwn2Own, которое ежегодно проводится в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. В рамках конкурса участники ищут уязвимости в браузерах и корпоративном ПО. В этом году в соревновании впервые появилась автомобильная категория.
Tesla запустила программу вознаграждения за найденные уязвимости в своем ПО в 2014 году. Это обычная практика в технологической индустрии, но редкая для автобизнеса. Ситуация меняется по мере того, как все больше автомобилей подключается к интернету, что делает их более уязвимыми для взлома, уточняет Bloomberg.
«Мы разрабатываем наши автомобили по высочайшим стандартам безопасности, и наша работа с сообществом исследователей в области безопасности для нас неоценима», — цитирует агентство заявление вице-президента отдела программного обеспечения автомобилей Tesla Дэвида Лау.
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