Стало известно, кто возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Делегацию США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщили во вторник журналистам двое представителей американской администрации.

По их свидетельству, в состав делегации также войдут министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл, сообщает агентство Reuters. По его данным, руководители внешнеполитического и финансового ведомств США намерены совместно выступить на открытии ВЭФ 22 января, в том числе ответить на вопросы аудитории. Кроме того, Помпео и Мнучин планируют устроить в Давосе совместный рабочий ужин для коллег из Группы семи для обсуждения актуальных вопросов экономики и безопасности. В деталях повестка дня этого совещания не раскрывается.

Как утверждается, личная программа пребывания Мнучина в Давосе предусматривает почти 50 встреч с иностранными коллегами и другими должностными лицами, банкирами, американскими бизнес-лидерами.

Ранее предполагалось, что делегацию США на ВЭФ возглавит президент Дональд Трамп. Однако 10 января он написал в Twitter, что отменяет этот визит из-за споров об ужесточении контроля над американо-мексиканской границей между Белым домом и Конгрессом США.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло ввиду того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.