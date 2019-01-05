Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено. Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передает «Интерфакс-Украина».
«Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, „Укрзализныци“ в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном», — рассказал министр.
По словам Омеляна, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию «неумолимо сокращается».
«Поэтому оно (железнодорожное сообщение — Ред.) будет прекращено так или иначе — либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить», — убежден он.
Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
Соответствующие предложения направлены в Кабмин.
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