Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено. Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передает «Интерфакс-Украина».

«Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, „Укрзализныци“ в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном», — рассказал министр.

По словам Омеляна, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию «неумолимо сокращается».

«Поэтому оно (железнодорожное сообщение — Ред.) будет прекращено так или иначе — либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить», — убежден он.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Соответствующие предложения направлены в Кабмин.