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Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ
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Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ

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Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено. Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передает «Интерфакс-Украина».

«Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, „Укрзализныци“ в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном», — рассказал министр.

По словам Омеляна, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию «неумолимо сокращается».

«Поэтому оно (железнодорожное сообщение — Ред.) будет прекращено так или иначе — либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить», — убежден он.

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Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Соответствующие предложения направлены в Кабмин.

Владимир Омелян, отношения с Россией
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 11 минут назад

UA . В БРАТНІЙ МОГИЛІ З КОРИТОМ КРОВІ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БЕЗ ЯДЕРНОГО ЗАХИСТУ НЕПІДЛЕГЛОСТІ НО З ТОМОСОМ УРА ТОВАРИЩИ . Д Я К У Є М . Н Е . Т Р Е Б А . .........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........



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Суббота, 5 января 2019
Пятница, 4 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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