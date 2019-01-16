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На Кипре арестованы активы украинского олигарха Фирташа на $46 млн

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На Кипре арестованы активы украинского олигарха Фирташа на $46 млн

Суд Кипра арестовал имущество миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн по иску российского банка ВТБ. Как пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, поводом для иска стала задолженность двух структур Фирташа, которые являются собственниками нескольких заводов в Крыму.

По данным газеты, иск в окружной суд города Лимасол был подан еще 20 декабря 2018 года, после чего по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины.

Структуры украинского бизнесмена «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции» являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана. По данным источников издания, иск к Фирташу и ряду связанных с ним лиц и компаний о взыскании убытков, вызванных «мошенническими действиями ответчиков», подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 млн.

Истцы просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. При этом Group DF Holdings Limited является «фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как в Украине, так и в других странах», отмечает «Коммерсантъ».

Иск ВТБ связан с кредитом, который в конце апреля 2015 года вышеуказанные структуры Фирташа привлекли в российском банке. Издание отмечает, что уже в феврале 2016 года заемщики перестали проводить выплаты по кредиту, после чего ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, «Юкрейниан Кемикал Продактс» была обязана выплатить банку $39,4 млн. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом была признана компания «Титановые инвестиции». В отношении нее была введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет более 2,5 млрд рублей.

При этом, согласно информации «Коммерсанта», компания «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам Фирташа. Однако, по данным источников газеты, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». «Украинский бизнесмен организовал мошенническую схему по выводу из компаний-должников российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры», — пишет «Коммерсантъ».

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В пресс-службе ВТБ подтвердили газете информацию об аресте активов Фирташа, однако отказались от подробных комментариев.

Кипр, Дмитрий Фирташ, Крым
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