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Джон Хербст предрекает Украине победу в конфликте с Россией

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Джон Хербст предрекает Украине победу в конфликте с Россией

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент России Владимир Путин из-за санкций и потери солдат все же выведет войска РФ с Донбасса. Об этом дипломат, который был послом США в Украине в 2003-2006 годах, сказал в интервью телеканалу «Прямой».

«Мой прогноз: из-за санкций, из-за потери российских солдат, которые неприемлемы для российского народа, Путин должен, в конце концов, вывести свои войска, свое оружие из Донбасса, вывести своих марионеток в Донецке и в Луганске. И снова будет взят под контроль целый восток страны — и война закончится, мир будет», — сказал он.

При этом Хербст считает, что аннексированный Крым Москва «хочет держать долго».

«Я думаю, что, в конце концов, Украина выйдет победителем в этом конфликте. Потому что эта война Кремля против украинского народа — это не война русского народа против украинского народа», — сказал эксперт..

«Это война Кремля и Путина. И для Путина это огромная слабость. И поэтому он должен скрыть эту войну от своего народа. И мы знаем детали этого», — считает бывший посол.

По мнению Хербста, «сейчас в Вашингтоне элита понимает московскую и кремлевскую угрозу, потому что эта угроза не исходит из России».

«На мой взгляд, политика Путина не служит интересам России. Сейчас понимание, — а это не общее понимание, конечно, не между всеми, но между большинством всех в Конгрессе и всех в Администрации, — что внешняя политика Кремля агрессивна, это политика реванша, и нам нужно противостоять этому», — сказал он.

Джон Хербст, отношения с Россией
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