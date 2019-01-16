Аргентина и Бразилия признали парламент Венесуэлы единственным законным органом власти в стране

Бразилия и Аргентина считают Национальную ассамблею — находящийся под контролем оппозиции однопалатный парламент Венесуэлы — единственным легитимным органом власти в этой стране. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции аргентинский президент Маурисио Макри, который находится с визитом в Бразилии.
«Мы признаем Национальную ассамблею единственным легитимным органом власти Венесуэлы, который был избран венесуэльским народом в соответствии с демократическими нормами», — сказал он по итогам переговоров со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару.
Макри также назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором. «Мы разделяем обеспокоенность положением венесуэльцев. Международное сообщество уже осознало, что Мадуро — диктатор, который стремится остаться у власти с помощью фальшивых выборов и заключения в тюрьму оппозиционеров», — заявил аргентинский лидер.
Напомним, что во вторник парламент Венесуэлы принял положение, согласно которому Мадуро объявляется узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок. Такая мера означает признание всех его действий лишенными законной силы. Кроме того, Национальная ассамблея выступила с призывом к 46 государствам заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках.
10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Мадуро вступил в должность главы государства. Он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее, которая находится под контролем политических противников президента с декабря 2015 года.
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