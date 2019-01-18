В Донецкой области в жилом доме нашли тела двух погибших украинских военнослужащих

В одном из жилых домов в Донецкой области найдены убитыми двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство».
«Мы подтверждаем факт гибели двух военнослужащих. Открыто производство по ст. 115 УК (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе полиции Донецкой области в пятницу.
При этом в полиции не уточнили, где именно произошел инцидент и действительно ли один из военных погиб от огнестрельного ранения.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что в жилом доме Покровского района Донецкой области найдены убитыми двое украинских военнослужащих. По предварительным данным, один скончался от огнестрельного ранения, второй — от множественных ушибов головы.
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