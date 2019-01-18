Китай готов нарастить импорт из США, чтобы урегулировать торговые споры

Пекин предложил Вашингтону увеличить объемы импорта американских товаров для ликвидации отрицательного сальдо США в торговле с КНР в рамках разрешения торгового спора между двумя странами. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о содержании торговых переговоров между Китаем и Соединенными Штатами.

По их данным, Китай предлагает в течение шести лет постепенно нарастить объемы своих закупок в США товаров на совокупную сумму более чем в $1 трлн за весь этот период. Тем самым, полагает Пекин, к 2024 году отрицательное сальдо США в торговле с КНР, которое в 2018 году составило $323 млрд, будет сведено к нулю. Это предложение было сделано китайской стороной во время очередного раунда торговых переговоров, состоявшегося в этом месяце.

Представители США на торговых переговорах скептически восприняли предложение Пекина о сокращении торгового дисбаланса, сообщили источники Bloomberg. Они потребовали от китайской стороны сделать более значительные уступки, в частности устранить дисбаланс двусторонней торговли в течение двух, а не шести лет.

Китай не в первый раз предлагает нарастить закупки товаров из США. В мае прошлого года китайская делегация на переговорах предложила увеличить объем закупок американской продукции, что в совокупности позволило бы сократить дефицит США на $200 млрд, однако президент Трамп отверг это предложение как недостаточное.

Телекомпания CNBC сообщила, что информированные официальные источники подтвердили ей сообщение агентства Bloomberg. При этом китайская сторона дала понять, что предложение будет реализовано в полной мере в случае, если Дональд Трамп будет переизбран президентом США в 2020 году.

После публикации сообщения Bloomberg о том, что Китай выразил готовность пойти навстречу Америке в ходе торговых переговоров, основной индекс американского фондового рынка — Dow Jones — пошел вверх. По состоянию на 18:25 по Киеву он вырос на 235 пунктов или на 0,97%.