«Вконтакте» теряет позиции в Украине

Российская соцсеть «Вконтакте» опустилась на 17 место по посещаемости в Украине против 10-го в декабре 2017 года. Об этом говорится в исследовании Kantar TNS CMeterза декабрь 2018 года.
Первые строчки рейтинга традиционно занимают Google, YouTube и Facebook. Далее расположились сайты Wikipedia, интернет-магазина «Розетка» и объявлений Olx.ua.
Как говорится в сообщении Kantar TNS, по результатам исследования интернет-магазины усиливают свои позиции в рейтинге популярных сайтов, а среди мобильных приложений набирают популярность мессенджеры.
В 2018 году возросло количество интернет-пользователей в Украине. По данным Учредительного исследования 2018, уже 70% украинцев пользуются интернетом (63% в 2017 году).
Увеличилось также и время пребывания украинцев в сети Интернет — 82% пользователей ежедневно подключаются к «глобальной паутине», 14% — раз в неделю или чаще, 4% — несколько раз в месяц и реже.
По данным Kantar TNS CMeter, среди запрещенных ресурсов в 2017 году, только российская социальная сеть «Вконтанте» содержится в ТОП 25 сайтов — 17-е место в декабре 2018 против 10-го в декабре 2017 года.
Интернет-магазины усиливают свои позиции в рейтинге популярных сайтов, занимая 9 из 25 мест.
Напомним, что 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс».
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