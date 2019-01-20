В Украине на половине предприятий платят зарплаты в конвертах

Каждая вторая проверка украинских предприятий заканчивается выявлением работников, который трудятся без официального оформления, рассказал в интервью «Обозревателю» и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

«На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — заявил Бамбизов.

Он также рассказал о результатах выполнения постановления правительства о мерах по соблюдению трудового законодательства. По его словам, «драконовские» штрафы за прием на работу сотрудников без официального оформления способствовали «детенизации» экономики.

Всего за 2018 год в Украине были официально трудоустроены 600 тыс. человек. Однако около 500 тыс. из них были трудоустроены в осенние месяцы и в декабре, после начала массовых проверок предприятий фискальными органами. «За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года», — уточнил чиновник.

По словам Бамбизова, после разделения фискальной службы на налоговую и таможенную перед его организацией стоит задача на 20% повысить собираемость налогов. Один из методов — это выявление лиц, которые не оформлены официально, и создание таких условий, при которых работодателю выгоднее оформить сотрудника, чем платить за него штрафы.

Напомним, что Кабмин 5 октября 2018 года приняло распоряжение «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения», направленное на борьбу с использованием схем, позволяющих трудовые отношения замаскировать под отношения между предпринимателями.

Тогда же премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что бизнесу дается месяц для оформления всех сотрудников по закону, после чего начнутся массовые проверки. «Мы начнем применять все нормы, данные нам законом, для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии», — сказал тогда глава правительства.