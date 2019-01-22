СМИ узнали о длившихся десять лет тайных контактах разведок США и КНДР

На протяжении десяти лет спецслужбы США и КНДР поддерживали тайные контакты. Это позволяло компенсировать сложности в дипломатической работе, пишет The Wall Strret Journal со ссылкой на источники.

Создание канала связи относится к 2009 году. Со стороны КНДР им занимался генерал Ким Ён Чхоль, находившийся на посту главы северокорейской разведки. После прихода к власти в США Дональда Трампа и начала официального переговорного процесса между Вашингтоном и Пхеньяном военачальник публично вошел в состав контактной группы. Недавно, 18 января, он прибыл в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Майклом Помпео.

С американской стороны по поручению Белого дома в переговорах участвовал вначале представитель национальной разведки Джозеф Детрани. В 2009 году он занимался вопросом освобождения двух американских журналистов, приговоренных властями КНДР к 12 годам заключения. Встречи с представителями северокорейских спецслужб Детрани проводил в Сингапуре. После него организацией контактов с Пхеньяном занимался замглавы ЦРУ Майкл Морелл.

Создание подобного канала связи было необходимо из-за отсутствия дипломатических отношений между США и КНДР. Американская сторона в ходе встреч пыталась добиться освобождения задержанных в Северной Корее американцев, обсуждала планы по урегулированию политических кризисов. Несмотря на временную заморозку после ракетных испытаний КНДР, в 2017 году, на фоне дипломатического и военного кризиса, канал связи вновь заработал. Он использовался для подготовки саммита в Сингапуре, в ходе которого состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

Напомним, что первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. Лидеры стран подписали документ, предусматривающий денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.