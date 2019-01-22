Пассажир рейса Сургут — Москва попытался угнать самолет в Афганистан

Мужчину, пытавшего угнать в Афганистан самолет, летевший из Сургута в Москву, задержали после посадки лайнера в Ханты-Мансийске, сообщают российские СМИ.
«Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего», — цитирует они Национальный антитеррористический комитет.
В сообщении НАК отмечается, что после того, как один из пассажиров потребовал изменить курс, командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске. Отмечается, что экипажу самолета удалось уговорить угонщика сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По данным СМИ, задержанный находится в состоянии опьянения. Оружия при задержанном не оказалось.
В соответствии с ст. 211 УК РФ, угон воздушного судна или его захват с целью угона наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
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