Пассажир рейса Сургут — Москва попытался угнать самолет в Афганистан

Мужчину, пытавшего угнать в Афганистан самолет, летевший из Сургута в Москву, задержали после посадки лайнера в Ханты-Мансийске, сообщают российские СМИ.

«Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего», — цитирует они Национальный антитеррористический комитет.

В сообщении НАК отмечается, что после того, как один из пассажиров потребовал изменить курс, командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске. Отмечается, что экипажу самолета удалось уговорить угонщика сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По данным СМИ, задержанный находится в состоянии опьянения. Оружия при задержанном не оказалось.

В соответствии с ст. 211 УК РФ, угон воздушного судна или его захват с целью угона наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.